PSG : Buteur du PSG et défenseur de Strasbourg, Choupo-Moting moqué

Dans : PSG, Ligue 1, RCSA.

Eric Maxim Choupo-Moting a vécu une soirée contrastée au Parc des Princes lors du match nul du Paris Saint-Germain contre Strasbourg (2-2).

L'attaquant de 30 ans pensait d'abord endosser le costume de héros du PSG. Puisqu'en marquant son premier but à domicile (13e), l'international camerounais offrait provisoirement le titre à son équipe. Mais il a finalement terminé le match en zéro, vu qu'il a annihilé un second but de Nkunku en stoppant la balle du milieu parisien sur la ligne du Racing alors que le score était de 1-1 (28e).

Un geste qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, mais pas chez les supporters. Car l'ancien de Stoke City est sorti sous les sifflets à l'heure de jeu pour laisser sa place à Mbappé, qui a redonné du peps à sa formation, ce que Choupo-Moting n'a jamais été capable de faire durant cette nouvelle titularisation...

Choupo, quelle défense !!!!! 😳😊#PSGRCSA — Gilbert Brisbois (@gilbertbrisbois) 7 avril 2019

Choupo meilleur attaquant du PSG et défenseur de Strasbourg ce soir !!! #génie #PSGRCSA — Florian Gazan (@flogazan) 7 avril 2019

Chupo Moting > Kehrer — Simone Rovera (@SimoneRovera) 7 avril 2019