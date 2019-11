PSG : Business is Business, Leonardo va jouer avec ces deux figures du club

Dans : PSG.

Dans les prochaines semaines, le PSG va devoir concrètement se positionner au sujet de l’avenir de deux de ses cadres. En effet, Thiago Silva et Edinson Cavani sont en fin de contrat…

Sans aucun doute, Leonardo et Thomas Tuchel ont d’ores et déjà échangé au sujet de l’avenir du Brésilien et de l’Uruguayen. Mais pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise. Sur l’antenne de France Bleu Paris, la très bien informée Isabela Pagliari a d’ailleurs fait le point sur ce double dossier chaud du futur mercato estival. Et pour la journaliste brésilienne, le suspense devrait durer encore un long moment…

« Ce sont deux joueurs qui ont marqué l’histoire du club, il est important de prendre une bonne décision. Pour l’instant rien n’est décidé. Leonardo attendra la dernière minute pour savoir si Thiago Silva et Cavani resteront ou pas. Thiago Silva ne ferme pas la porte à un retour au Brésil, à Fluminense son club de cœur » a indiqué la journaliste, toujours bien informée sur le PSG depuis la venue de Neymar au club en 2017, avant de poursuivre. « Marquinhos, lui, représente le projet du PSG. Il est sérieux, il bosse. Je pense qu’il va prolonger, il a envie de rester au Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut attendre l’avis de Leonardo sur ce dossier ». Reste maintenant à voir quelles seront les décisions de Leonardo d’ici le prochain mercato estival.