PSG : Buffon ne sera pas le n°1 à Paris, Areola arrive à y croire

Dans : PSG, Mercato.

Même si le rush de la fin de saison s’est calmé, la venue de Gianluigi Buffon à Paris ne semble plus faire de doutes.

Le portier italien est d’accord au sujet de son contrat avec le club de la capitale, et quelques derniers détails sont laissés en négociations. Mais surtout, plus aucun club ne semble se faire d’illusions et être prêt à concurrencer le PSG sur ce dossier. Cette arrivée va de toute évidence provoquer un sérieux remue-ménage à ce poste, où Alphonse Areola sort d’une saison très correcte, et pensait bien pouvoir enchainer. Mais quitte à voir arriver un gardien de très haut niveau, la venue de l’Italien n’est pas si dommageable pour le titi parisien, qui s’est fait rassurer par Thomas Tuchel au sujet de cette future collaboration.

« L’Allemand souhaite conserver Areola et le prolonger. Même si Tuchel n’a pas confirmé l’arrivée certaine de Gianluigi Buffon au Français, il lui a précisé que le recrutement de l’international italien n’allait pas significativement faire baisser son temps de jeu. Buffon viendrait en soutien, et non pas dans un rôle de numéro 1 absolu. Un discours qui a rassuré à Alphonse Areola, qui se dit prêt à rester pour travailler et progresser avec son idole. Mais pas à n’importe quelle condition », fait ainsi savoir RMC, qui se penche sur ce dossier chaud. Car dans un premier temps, Areola souhaite prolonger son contrat, qui va jusqu’en juin 2019, pour se retrouver à une place qu’il juge plus conforme à son niveau dans la grille des salaires. Mais il y a aussi le décalage souvent constaté entre le discours d’avant-saison, et la réalité du terrain, tant il est difficile de ne pas désigner un numéro 1 absolu à ce poste qui demande une confiance totale de ses coéquipiers et de son entraineur.