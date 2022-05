PSG : Buffon fait un aveu, les fans ne vont pas aimer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Passé par le Paris Saint-Germain lors de la saison 2018-2019, le gardien Gianluigi Buffon était déjà loin de son meilleur niveau. Rien d’étonnant compte tenu des propos de l’Italien, qui révèle que le club francilien l’a sorti de sa retraite.

Toujours en activité à 44 ans, Gianluigi Buffon ne semble pas pressé de raccrocher les gants. Le gardien de Parme continue de prendre du plaisir en Serie B, lui qui s’était pourtant interrogé sur son avenir il y a quelques années. Ses doutes remontent à l’été 2018, juste avant sa signature au Paris Saint-Germain. « En 2018, j'avais décidé de prendre ma retraite, a raconté Gianluigi Buffon au magazine France Football. Ensuite, j'ai reçu l'appel du Paris Saint-Germain. »

L’Italien avait alors consulté ses proches pour prendre une décision. « J'en ai parlé avant toute chose à mes fils, parce que même si le football me prend beaucoup de temps et que cela m'empêche d'être avec eux, je les vois toujours heureux quand je joue, a confié le gardien de Parme. Et en effet, sans la moindre hésitation, ils m'ont dit : "Vas-y papa, c'est trop beau. Tu vas jouer dans une équipe incroyable." Cela m'a fait comprendre que pour eux, c'est important de m'avoir comme modèle et qu'ils sont contents d'avoir un père comme moi. »

Buffon mal à l'aise dans les rues de Paris

Du coup, Gianluigi Buffon ne regrette pas son choix. D’autant que la France et les supporters parisiens l’avaient bien accueilli. « Mon expérience a été très belle, j'ai eu des marques d'estime et d'affection parfois imméritées selon moi, notamment dans la rue, s'est-il souvenu. C'était parfois émouvant. Cela me mettait limite mal à l'aise. » Ces signes de respect étaient sans doute liés à sa carrière, et non pas à ses performances mitigées qui confirmaient que le portier se dirigeait vers la retraite.