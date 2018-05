PSG : Buffon au PSG, officialisation imminente ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Tout le monde est désormais unanime en Italie, Gianluigi Buffon sera bien le gardien de but du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ce mercredi le Corriere dello Sport annonce que les derniers détails du futur contrat ont été réglés entre le PSG et les représentant du légendaire portier transalpin, le journal titrant même un « Gigi va a Parigi » qu'il n'y a même pas besoin de traduire.

C'est désormais à Gianluigi Buffon de parapher le contrat tel qu'il le souhaitait, à savoir un engament de 2 ans et un salaire annuel de 8ME, et le Paris Saint-Germain pourra ensuite officialiser dans le timing qu'il souhaite ce premier recrutement spectaculaire du mercato estival 2018. Reste à savoir quel avenir le PSG va offrir à Alphonse Aréola et Kevin Trapp, lesquels sont probablement bien conscients que Gianluigi Buffon arrive au Paris SG pour être numéro 1.