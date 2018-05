PSG : Buffon à Paris ? Un énorme oui pour Simone Rovera

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Apparu dans les médias ce jeudi, l’intérêt du PSG pour Gianluigi Buffon grimpe en flèche quelques heures seulement après l’annonce de la fin de son aventure à la Juventus, mais pas l’arrêt de sa carrière.

Le gardien italien a visiblement reçu des propositions qui l’ont fait réfléchir, et celle du PSG avec un contrat de deux ans est forcément dans le lot. Egalement annoncé dans le viseur de Liverpool et du Real Madrid, le quadragénaire semble pleinement profiter de sa bonne saison et de sa liberté contractuelle. Mais Gianluigi Buffon est-il toujours aussi fort et capable d’aider le champion de France à grandir, notamment en Ligue des Champion ? C’est un pari qui se tente pour Simone Rovera, spécialiste du football italien pour RMC et SFR, et pour qui le portier turinois sera motivé par l’idée de rejoindre un club qui ambitionne de gagner une compétition qu'il n'a jamais pu remporter.

« Gigi peut vraiment continuer s’il y a une proposition vraiment intéressante pour un grand objectif, Gigi est encore un très bon gardien. Après il faudra faire attention a l’UEFA, s’il y aura suspension, et combien de matchs. Cela pourrait être une belle occasion pour le PSG. Déjà de prendre un gardien encore très bon. Et après, niveau charisme, histoire, leadership, exemple pour les jeunes… On parle de Gigi Buffon », a livré Simone Rovera, pour qui la rage de vaincre communicatrice du gardien pourrait clairement servir, alors que le PSG est justement apparu un peu tendre et résigné face au Real Madrid cette saison en Ligue des Champions. Il n’en reste pas moins que Buffon risque de prendre très cher en terme de suspension pour son carton rouge récolté face au Real Madrid, et ses menaces physiques à l’encontre de l’arbitre.