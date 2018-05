PSG : Buffon à Paris, tout est bouclé !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

S’il s’est donné un temps de réflexion pour éviter de se précipiter dans son choix et se poser face au dernier grand défi de sa carrière, Gianluigi Buffon sera bien le prochain gardien du PSG.

Le Parisien s’est fait confirmer par l’entourage du portier italien que tout était réglé entre le clan de l’ancien turinois et le club de la capitale, et qu’aucun détail ne venait freiner cette arrivée. Les dernières négociations se finalisent dans les deux camps mais les joueurs italiens du PSG ont déjà été informés de l’imminence de cette arrivée de renom, qui représente tout de même un joli coup étant donné que Paris n’aura pas déboursé un seul centime pour le faire venir. Le quotidien francilien assure même que Thomas Tuchel, qui a discuté avec Alphonse Areola ce mardi, lui a annoncé l’arrivée du quarantenaire histoire que les choses soient limpides. C’est aussi ce que veut Thiago Motta, international italien désormais retraité et qui intègre le staff du PSG.

« Gigi est quelqu’un de sincère et d’honnête. Il faut juste être clair avec lui dès le début. Pour ma part, je souhaite qu’il vienne au PSG. Ce n’est pas l’âge qui compte. S’il vient, c’est parce qu’il se sent prêt à venir. Il se connaît très bien. Et je pense que s’il vient, c’est parce qu’il a une motivation énorme en tête. Je ne sais pas laquelle. Mais peut-être est-ce de gagner la Ligue des champions… » a lancé le jeune retraité, qui voit donc Gianluigi Buffon tenter le pari fou de continuer sa carrière dans un club ambitieux sur le plan européen à plus de 40 ans.