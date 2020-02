PSG : Brisé par Paris au mercato, Allan touche le fond

Dans : PSG.

Depuis plus d’un an maintenant, le milieu défensif de Naples, Allan, est régulièrement associé au Paris Saint-Germain en période de mercato.

Le Brésilien est très apprécié de Thomas Tuchel, qui souhaitait le recruter l’été dernier. Finalement, il n’y a jamais eu d’accord entre le PSG et Naples pour le transfert d’un joueur qui était estimé, il y a moins d’un an, à 80 ME par Aurelio De Laurentiis. Désormais, Allan est bien loin de valoir cette somme puisque l’international auriverde ne figurait même pas dans le groupe retenu par Gennaro Gattuso pour le déplacement à Cagliari, ce dimanche à 18 heures.

« Il reste à la maison. Il ne s’est pas entraîné comme je le souhaitais. S’il s’entraîne bien comme je le veux, il sera de retour la semaine prochaine, sinon il restera à la maison pour le déplacement à Brescia. Je ne fais de faveurs à personne. Je ne dors plus la nuit » indiquait à ce sujet l’entraîneur de Naples dans la semaine. Selon Tutto Mercato Web, il est clair qu’Allan ne s’est pas remis de son transfert avorté au Paris Saint-Germain, un club qu’il souhaitait absolument rejoindre l’été dernier puis cet hiver. Il faut dire que le milieu défensif de Naples avait trouvé un accord avec le PSG, qui était prêt à doubler son salaire en lui offrant près de 7 ME par an. On comprend mieux pourquoi Allan a connu un coup de moins bien après le mercato hivernal, lui qui se voyait déjà avec ses compatriotes Thiago Silva, Marquinhos ou encore Neymar au Paris SG. Reste à voir si l’été prochain, le Paris Saint-Germain relancera la piste menant à Allan, un joueur dont la valeur économique est en chute libre et qui pourrait donc être recruté à moindre coup en juin prochain.