PSG-Brest : Neymar pas assez protégé, l'arbitre s'explique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a péniblement battu le Stade Brestois (1-0) ce samedi en Ligue 1. Cette rencontre fait pas mal parler pour une action concernant Presnel Kimpembe en fin de rencontre.

Les champions de France enchainent les matchs en ce mois de septembre. Le PSG doit en effet jongler entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Après une belle victoire contre la Juve en début de semaine, le club de la capitale était aux prises avec Brest ce samedi au Parc des Princes. Emoussés et peu inspirés, les hommes de Christophe Galtier ont néanmoins fait le travail pour gagner 1 à 0. Le PSG pourra une nouvelle fois remercier Neymar, auteur d'un but magnifique. Mais comme souvent cette saison, un fait de jeu est venu perturber la performance des Franciliens. Un événement retient l'attention avec l'attitude de Presnel Kimpembe. Le champion du monde, déjà averti, a lâché un vilain tacle sur un joueur de Brest. Par la suite, il va poser sa main sur l'arbitre, qui ne lui infligera pas de carton.

Une séquence très instructive pour Kimpembe

De quoi faire bondir les observateurs et le club breton, circonspects. A noter que pendant cette rencontre, l'homme au sifflet, Jérémie Pignard, était équipé d'un micro. Les équipes de Prime Video pouvaient donc proposer à leurs abonnés les différents échanges qu'il y a eus dans cette rencontre entre le PSG et Brest ce samedi. Une situation est particulièrement intéressante et concerne l'action de jeu concernant Christophe Hérelle et Neymar Jr. En position de dernier défenseur, le Breton va sévèrement sécher le Brésilien. Jérémie Pignard lui a directement donné un carton rouge. Mais après vérification de la VAR, Neymar était hors jeu, ce qui a annulé le carton donné à Hérelle. De quoi faire bondir Kimpembe, qui voulait des explications de la part de l'arbitre. Selon ce dernier, le défenseur brestois a simplement annihilé une action et son geste n'était pas violent, ce qui aurait entraîné son expulsion, hors jeu ou pas. Une séquence forte à voir ci-dessous :