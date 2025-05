PSG ‍: Bradley Barcola, le mercato l’a tué

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

De titulaire à remplaçant, Bradley Barcola ne digère pas le recrutement de Kvaratskhelia qui lui a piqué sa place. L'ancien lyonnais se montre moins décisif qu'en début de saison avec le PSG.

Ce week-end à Strasbourg, Luis Enrique va faire tourner son effectif pour reposer ses titulaires. Bradley Barcola devrait en profiter pour retrouver une place dans le 11 de départ du PSG, et si possible à son poste préférentiel d’ailier gauche. Deux choses que l’ancien lyonnais a perdu ces dernières semaines. Moins efficace, il n’a pas marqué depuis 11 matchs, l’international français est le seul joueur de l’effectif avec Warren Zaïre-Emery à être moins bien qu’en début de saison, où il écoeurait les défenses adverses. Pour le journaliste de L’Equipe Hugo Delom, il n’y a aucun suspense sur la raison de ce coup de moins bien de l’ancien joueur de l’OL. L’arrivée de Khvitcha Kvaratskhelia lui a littéralement coupé les jambes. Si la progression de Désiré Doué a aussi permis à Luis Enrique de mettre l’ancien rennais en avant, c’est le Géorgien qui a pris sa place sur l’aie gauche, et a apporté par son abattage, sa solidité et ses certitudes.

Barcola s'interroge sur son statut au PSG

Un recrutement qui a clairement fait mal moralement également, à Bradley Barcola. « Le recrutement du Géorgien en janvier a été, au moins dans un premier temps, vécu assez douloureusement par l’intéressé. Avec ce sentiment, malgré un Euro réussi et une phase aller flamboyante, de ne pas avoir de statut particulier au sein du club », écrit le journaliste du quotidien sportif. Il en a pourtant bien un, de statut. C’est celui de remplaçant de Désiré Doué pour le moment, avec l’objectif de se montrer encore plus efficace pour gagner du temps de jeu. Ses deux occasions ratées contre Arsenal, avec un contrôle mal effectué puis une frappe trop croisée malgré deux situations idéales, ont marqué les esprits et ont quelque part conforté l’entraineur du PSG dans son choix de mettre pour le moment Barcola en retrait de son 11 de départ pour les gros matchs.