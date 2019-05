PSG : Boss du mercato, Neymar souffle un nom à Al-Khelaïfi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Avec les probables départs de Julian Draxler mais également d’Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain va devoir recruter une pointure dans le secteur offensif. Un buteur pour remplacer poste pour poste l’international uruguayen, ou un ailier de qualité qui permettrait à Thomas Tuchel d’installer définitivement Kylian Mbappé dans l’axe. Les options sont multiples, et la direction parisienne a déjà pris des renseignements pour des joueurs aux profils bien différents (Dzeko, Pépé…). Mais à en croire les informations de Paris-United, c’est pour un autre attaquant que Neymar pousse en interne : Philippe Coutinho, qui éprouve toutes les peines du monde à s’imposer du côté de Barcelone.

« L’agent du milieu de terrain brésilien n’est autre que Kia Joorabchian avec qui Pini Zahavi entretient d’excellentes relations. Il est associé avec Giuliano Bertolucci, l’agent de Marquinhos et aussi de David Neres et on sait que l’agent israélien sera très impliqué sur ce marché estival. Ainsi, Kia Joorabchian cherche donc une porte de sortie pour son poulain et aimerait le voir rejoindre son ami de longue date Neymar Jr. Lors de son arrivée dans la capitale en 2017, le numéro 10 parisien avait déjà soufflé le nom de l’international aux décideurs parisiens » explique ainsi le média, toujours très bien renseigné. Le problème pour le PSG, c’est que les relations entre Barcelone et Paris sont plus que fraiches depuis les épisodes Neymar puis Frenkie De Jong cet hiver. Un obstacle de taille qui pourrait bien faire capoter l’opération…