PSG : Boateng et le PSG, c'est loin d'être terminé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

La semaine dernière, L’Equipe révélait que le Paris Saint-Germain n’avait « pas du tout accéléré » pour boucler le transfert de Jérôme Boateng en provenance du Bayern Munich. Et pourtant, il semblerait que des négociations aient bien lieu entre l’état-major francilien et le défenseur international allemand. C’est tout du moins ce qu’a confié le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge devant les médias aux Etats-Unis, où le Bayern Munich se prépare actuellement.

« Nous n’avons pas eu de contact avec le PSG et nous n’avons pas parlé d’argent. Mais je sais que les agents de Jérôme sont en contact avec Paris, une décision finale doit encore être prise » a confié le boss du Bayern Munich. Il sera désormais intéressant de suivre si un accord peut être trouvé entre Boateng et le Paris Saint-Germain. Même si pour l’instant, on est encore assez loin de cela puisque le champion du monde 2014 réclamerait près d’un million d’euros par mois pour signer dans la capitale. De quoi décourager le PSG, qui peut déjà compter sur quatre joueurs en défense centrale : Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Marquinhos… et Lassana Diarra, lequel a été utilisé à ce poste par Thomas Tuchel en préparation.