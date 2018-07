PSG : Boateng à Paris, le Bayern ouvre officiellement la porte

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Même s’il n’a pas évoqué le sujet le week-end dernier, Thomas Tuchel réclame bien la signature d’un défenseur central.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain a l’intention de varier ses schémas tactiques, et de s’appuyer notamment sur une défense à trois axiaux. Une option qui nécessite l’arrivée d’un quatrième élément pour la charnière centrale. Mais qui pour accompagner Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe ? Parmi les pistes annoncées, celle menant à l’international allemand Jérôme Boateng (29 ans) n’est pas qu’une simple rumeur. Le Bayern Munich a en effet confirmé des discussions entre son défenseur et le PSG.

« Pour l'instant il n'y a pas de contacts directs entre les clubs, mais il y a un contact avec les conseillers, a indiqué le président Karl-Heinz Rummenigge, avant d’envoyer un message au club francilien. (...) Maintenant il faut attendre si au final on trouve une base pour un accord. Nous devons attendre si l'on trouve un montant acceptable pour les deux parties. » Loin d’être fan de la politique du PSG, le Bayern ne fera aucun cadeau. C’est pourquoi le prix serait fixé à 50 M€ pour les trois années de contrat de Boateng.