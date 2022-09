PSG : Blacklisté par Galtier à Paris, il le vit bien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison phénoménale en prêt au Sporting Portugal en 2021-2022, Pablo Sarabia a fait son retour dans l’effectif du PSG cet été.

Utilisé en début de saison en raison de l’absence de Kylian Mbappé pour le Trophée des Champions puis à l’occasion de la première journée de Ligue 1, Pablo Sarabia est depuis abonné au banc des remplaçants. Il faut dire que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne laissent aucune miette aux autres attaquants de l’effectif, Carlos Soler ou encore Hugo Ekitike peuvent en témoigner. Auteur d’une saison XXL en 2021-2022 lors de son prêt au Sporting Portugal, Pablo Sarabia vit plutôt bien son déclassement au PSG. Interrogé en marge du rassemblement de l’Espagne lors de la Ligue des Nations, le milieu offensif passé par le FC Séville a juré que son manque de temps de jeu au PSG ne l’affectait pas et qu’il restait concentré et compétitif pour les échéances à venir, notamment avec la Roja.

Sarabia pas affecté par son faible temps de jeu au PSG

« Mon manque de temps de jeu à Paris ? Ça ne m’affecte pas. Ceux qui me connaissent savent que je m’entraîne de la meilleure façon possible. Même s’il est vrai que l’on ne joue pas aussi bien que lorsqu’on s’entraîne. Je vais essayer de me préparer le mieux possible pour la Coupe du monde. Dès mon arrivée à Paris, ils m’ont montré beaucoup de confiance et un bon projet. Une équipe gagnante qui n’a pas seulement onze joueurs, mais où chacun peut participer et donner le meilleur de lui-même, ce qui est nécessaire pour gagner des titres. Je suis resté parce que je pense que je vais avoir du temps de jeu » a détaillé Pablo Sarabia, qui va maintenant se battre en gardant le moral afin de grappiller plus de temps de jeu à l’avenir, même s’il semble très compliqué pour lui et pour les autres attaquants du Paris Saint-Germain de bousculer la hiérarchie établie avec Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé devant eux.