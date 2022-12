PSG : Bitshiabu impressionne, Galtier ne veut plus de Skriniar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un défenseur central cet été, le Paris Saint-Germain a changé ses plans. Si l’on en croit l’entraîneur Christophe Galtier, le club francilien ne devrait pas recruter cet hiver pour éviter de barrer la route à certains jeunes.

Nasser Al-Khelaïfi n’avait peut-être pas bluffé. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, le président annonçait que le Paris Saint-Germain n’envisageait aucun recrutement cet hiver. Sa déclaration avait surpris compte tenu des rumeurs qui circulent. On parle encore et toujours de la piste Milan Skriniar, qui n’a toujours pas prolongé alors que son contrat à l’Inter Milan expire en juin prochain. Ce dossier serait pourtant bien écarté si l’on en croit l’entraîneur Christophe Galtier.

Des arrivées seulement si…

« Je suis très heureux et satisfait de l’effectif que j’ai, a confié le coach parisien. Il n’y aura pas d’arrivées s’il n’y a pas de départs. A l’heure actuelle, je n’ai pas eu de joueurs qui ont demandé de bouger et d’aller voir ailleurs. Ça va être long, nous avons beaucoup de matchs pendant cette période, et on verra comment les choses évoluent. J’ai un groupe qui travaille très bien, j’en suis très satisfait. Il peut se présenter un joueur qui n’est pas satisfait de son temps de jeu, qui n’est pas heureux. On discutera des possibilités dans ce cas. »

✍️🔴🔵 Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ilyes Housni.



L’attaquant est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 30, 2022

Puis Christophe Galtier s’est attardé sur la charnière centrale et l’évolution du jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans). « La signature d’un défenseur n’est plus d’actualité. Nous avons un jeune joueur qui a joué un match contre Strasbourg, et il a un potentiel énorme. Nous fondons beaucoup d’espoirs sur lui. Ce serait lui bloquer de l’espace que d’aller recruter un joueur. Notre volonté est de promouvoir nos jeunes talents », a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui vient d’offrir un premier contrat professionnel à l’attaquant Ilyes Housni (17 ans).