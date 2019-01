PSG : Bienvenido Paredes, il se prend déjà un énorme tacle signé Leboeuf

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Leandro Paredes, recruté pour 47 ME en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.

Un renfort bienvenu pour Thomas Tuchel, qui réclame depuis de longues semaines l’arrivée d’un milieu défensif au minimum. Mais selon Frank Leboeuf, ce n’est pas un véritable numéro six que le club de la capitale a recruté. Interrogé sur la nouvelle recrue parisienne, l’ancien défenseur de Chelsea a estimé que l’international argentin était un excellent manieur de ballon, mais absolument pas un milieu défensif au profil recherché par le Paris Saint-Germain…

« On voit lorsqu'on regarde ses matchs qu’il ne sait pas défendre, c’est simplement ça. Ce n’est pas du tout ce que cherche le Paris Saint-Germain. S’ils cherchent une copie de Verratti, ils l’ont trouvée. Car même Verratti c’est encore plus fort défensivement. C’est un très bon joueur mais ce n’est pas le profil recherché, simplement » a regretté le consultant de RMC Sport, pour qui Paris s’est donc trompé en recrutant l’international argentin de 24 ans. A ce dernier de prouver aux septiques qu’ils ont tort, et de briller dans la capitale française. Il en aura rapidement l’occasion…