PSG : Bien sûr que Leonardo veut la peau de Tuchel

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel est clairement menacé par l’ombre de Massimiliano Allegri.

La fin de saison prématurée semblait jouer en sa faveur, le Qatar n’imaginant pas réellement changer d’entraîneur après un championnat interrompu de manière inopinée. Et pourtant, l’avenir de Thomas Tuchel semble plus incertain que jamais à la tête du Paris Saint-Germain. En réalité, c’est la presse italienne qui a relancé, en début de semaine, le suspense au sujet de l’avenir de l’ancien coach du Borussia Dortmund. En effet, La Stampa a indiqué dans son édition de lundi que Massimiliano Allegri, proche de Leonardo de longue date, voyait d’un bon œil un éventuel défi à relever au Paris Saint-Germain. Dès lors, les jours de Thomas Tuchel dans la capitale française sont comptés selon Sébastien Tarrago…

« C’est le Paris Saint-Germain, on est en train de parler du PSG. C’est pareil au Real Madrid, au FC Barcelone. Si vous ne voulez pas être inquiet pour votre job, alors il ne faut pas entraîner ces clubs-là. C’est la réalité des clubs de cette envergure. Au PSG, Laurent Blanc a été licencié alors qu’il venait de prolonger son contrat. Unai Emery est parti de manière un peu plus logique. Ce n’est pas pour ça que c’est bien. L’arrivée d’Allegri au Paris Saint-Germain est évoquée depuis plus d’un an et cela coïncide avec l’arrivée du directeur sportif, Leonardo. Sans doute que cela finira par arriver. On connaît les liens entre les deux hommes. Je peux vous donner un scoop, Thomas Tuchel ne restera pas 25 ans au PSG, il finira par se faire licencier » a lancé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, absolument convaincu que Massimiliano Allegri remplacera Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir si cela sera dans quelques semaines ou à l’été 2021. Faites vos jeux !