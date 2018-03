PSG : Habib Beye dénonce le scandale Pastore au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Inutilisé par Unai Emery ces dernières semaines, Javier Pastore fait beaucoup parler de lui ces derniers jours.

Et pour cause, l’Argentin est entré en jeu face au Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Et l’ancien joueur de Palerme a affiché un niveau affligeant face au double champion d’Europe en titre. Une entrée en jeu carrément « scandaleuse » selon Habib Beye, consultant pour Canal Plus, qui estime que le prochain coach du PSG devra avoir suffisamment de poigne pour qu’on ne voit plus ce genre d’attitude au Parc des Princes.

« Quand on se souvient du match aller et du niveau affiché, on se rend compte que la limite n’est pas individuelle mais collective. On n’a vu aucune réaction de la part des parisiens. Javier Pastore est à l’image de cette équipe, sa nonchalance est scandaleuse et pourtant personne n’est allé le voir pour l’engueuler. Thiago Motta, Thiago Silva, Daniel Alves ou encore Berchiche… Personne n’a fait 5 mètres pour lui dire que ce n’était pas normal ! L’avenir d’Unaï Emery ? Le prochain entraineur doit être renforcé par la direction et doit surtout avoir de la poigne ! » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, qui n’a pas digéré l’attitude des joueurs du PSG face au Real Madrid il y a une semaine. Un avis qui devrait être partagé par l’ensemble des observateurs…