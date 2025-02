PSG ‍: Bertrand Latour démonte Luis Enrique

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain tourne à plein régime, puisque le club de la capitale est toujours invaincu en Ligue 1 et semble en position de force en Ligue des champions. Cela n'empêche pas Bertrand Latour d'être toujours très critique contre Luis Enrique.

Le journaliste vedette de Canal+ ne l'a jamais caché, il n'aime pas l'entraîneur espagnol du PSG, et il l'a plusieurs fois fait savoir lors du Canal Football Club ou dans les soirées européennes de la chaîne cryptée. Alors, au moment où Luis Enrique commence à faire l'unanimité dans les tribunes du Parc des Princes, et dans la plupart des médias, Bertrand Latour pouvait légitimement changer d'avis et admettre que désormais le Paris Saint-Germain était devenu une belle machine grâce aux choix effectués par le natif de Gijon. Cependant, c'est bien mal connaître le journaliste de C+, qui estime que les résultats du Paris Saint-Germain ne veulent rien dire et que Luis Enrique ne mérite pas toutes les louanges dont il bénéficie actuellement.

Le PSG n'a pas battu des grandes équipes selon Latour

Dans l'émission d'Hervé Mathoux, Bertrand Latour a une nouvelle fois mis en cause l'entraîneur du Paris Saint-Germain sans aucun ménagement. « Luis Enrique fait l’unanimité...sans doute. Les résultats ont changé, mais la personne est la même. J’essaie d’avoir un peu de constance dans mes analyses, donc je n’ai pas changé la vision que j’avais de lui. Il n’était pas le pire entraîneur du monde il y a deux mois, je ne crois pas que ce soit l’homme le plus sympa du monde aujourd’hui. Donc RAS de mon côté (...) Lui ne le reconnaîtra jamais, mais il a évolué dans ses choix tactiques. Et surtout, ils ont battu qui ? », a confié le journaliste du Canal Football Club, qui estime que la seule victoire probante du PSG était contre un Manchester City en pleine déliquescence.

"C'est presque la première fois qu'on donne autant de temps à un entraîneur au Paris Saint-Germain" 🗣️



Sur les réseaux sociaux, et notamment X, les commentaires n'ont pas manqué suite à l'intervention. Et évidemment pas en faveur de Bertrand Latour. « J’en arrive à être d’accord avec Landreau c’est dire l’incompétence de Latour », « Bertrand il est ridicule. Il parle trop. Pire recrutement. Il est malaisant des fois aux côtés de joueurs pro du style Nasri ou Ginola à l’écouter il va leur et nous apprendre le foot », « Il ne faut pas dire que tout est bien ou que le PSG va gagner la LDC mais c'est vraiment dommage que Bertrand Latour ne puisse rien dire de positif sur le PSG », tels sont quelques-uns des nombreux messages qui ont suivi l'intervention du journaliste, lequel n'a clairement que faire de ce que les réseaux sociaux pensent de lui.