PSG : Bernat snobé, il regardera la Ligue des Champions à la télé

Déjà écarté du groupe de Mauricio Pochettino pour la Ligue des Champions en première partie de saison, Juan Bernat n’aura pas non plus la chance de fouler les terrains de C1 en 2022, et notamment face au Real Madrid…

En vue des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, lors desquels le PSG affrontera le Real Madrid le 15 février au Parc des Princes puis le 9 mars au Santiago Bernabeu, le staff parisien a dû faire des choix. Et comme lors de la phase de poules, Juan Bernat sera une nouvelle fois privé de Ligue des Champions en cette deuxième partie de saison. En effet, ce jeudi soir, dans la liste de 25 joueurs que le PSG a transmise à l’UEFA pour la phase finale de la C1, aucune trace du défenseur espagnol… Si toutes les stars, comme Messi, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Ramos ou Verratti, seront au rendez-vous, Bernat va encore regarder les matchs de Champions depuis les tribunes…

La faute au règlement de l’UEFA, qui demandait au PSG d’inscrire 8 éléments formés au club ou en France plus 17 joueurs étrangers. Sauf que Paris dispose de 18 joueurs non-formés en France depuis les départs de Rico et Rafinha au mercato hivernal. Pochettino a donc tranché en défaveur de Bernat. Remis d’une grave blessure à un genou, le joueur de 28 ans a peu joué depuis son retour à la mi-octobre. Freiné par un souci musculaire en décembre puis par le Covid en janvier, Bernat n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Et sachant que Nuno Mendes est titulaire à son poste, avec Abdou Diallo et Layvin Kurzawa derrière lui, Bernat a donc été écarté. Reste à savoir si ce choix sera le bon ? Pas si sûr, quand on sait que l’ancien défenseur du Bayern Munich a souvent été bon en Ligue des Champions, avec notamment des buts décisifs contre Dortmund ou Leipzig lors de l'épopée du PSG jusqu'en finale en 2020.