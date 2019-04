PSG : Bernat installe Paris à la table du Real et du Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Affecté par son nouvel échec en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas tardé à relever la tête.

L’élimination en huitièmes face à Manchester United est loin d’être oubliée mais les Parisiens sont déjà impatients de se rattraper la saison prochaine. Pour le moment, il est impossible de savoir avec quel effectif Thomas Tuchel débutera la campagne suivante. Mais une chose est sûre, c’est que le groupe croit toujours au projet. Confirmation avec les déclarations de Juan Bernat sur la Cadena Ser, à qui le latéral gauche a confié que le PSG pouvait rivaliser avec les meilleurs.

« A 100%, on peut tutoyer le Real Madrid et le Barça, a estimé l’Espagnol. Je crois que nous avons l’équipe pour gagner la Ligue des Champions. Le projet est fait pour soulever le trophée, mais c’est une chose très difficile. A Old Trafford, nous avions fait un très bon match mais pas à domicile. Et quand tu ne sanctionnes pas l'adversaire et que tu rates, tu le payes très cher. Nous avons été très touchés. J’espère que la saison prochaine nous serons à la lutte pour gagner la Ligue des Champions. » Certains seront sûrement agacés par ces propos, quand d'autres préféreront en rire...