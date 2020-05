PSG : Bernat après Neymar, le Barça harcèle Paris

Dans : PSG.

Le 31 août 2018, c’est sur la pointe des pieds que Juan Bernat signait au Paris Saint-Germain en provenance du Bayern Munich.

Décrit par les observateurs du foot allemand comme un joueur très technique mais trop régulièrement blessé et en grosse difficulté sur le plan défensif, l’Espagnol a balayé les critiques. Irréprochable que ce soit au niveau de ses performances ou de son état d’esprit, très sérieux et quasiment jamais blessé, l’ancien défenseur de Valence a conquis tout le monde à Paris, notamment grâce à des performances de très haute volée en Ligue des Champions. Et sa cote n'est pas seulement haute au PSG puisque selon les informations obtenues par RMC, le FC Barcelone songe très sérieusement à Juan Bernat afin d’en faire la doublure de Jordi Alba, et plus si affinités…

La radio dévoile que les dirigeants barcelonais ne souhaitent pas conserver Junior Firpo, lequel n’a pas convaincu et devrait faire ses valises moins d’un an après son arrivée en Catalogne. Après avoir songé à Layvin Kurzawa, le Barça s’attaque donc à un autre Parisien. Mais à la différence de l’ancien Monégasque, Juan Bernat n’est pas en fin de contrat. Effectivement, le bail de l’Espagnol court jusqu’en juin 2021. Du côté de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, une réflexion devra donc être menée afin de savoir s’il est préférable de vendre Juan Bernat ou de le conserver au risque de le voir partir libre dans un an dans le cas où l'ancien Bavarois refuse de prolonger. Avec Bernat et Neymar, le FC Barcelone souhaite en tout cas recomposer le couloir gauche de Thomas Tuchel cette saison au PSG. Nul doute que chez les supporters parisiens, on préférerait conserver les deux joueurs, globalement satisfaisants cette saison et très complémentaires…