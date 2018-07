PSG : Berchiche et le fair-play financier, pas de panique malgré le retard

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncée depuis plusieurs jours, la signature de Yuri Berchiche à Bilbao n'est toujours pas officielle, alors que tout le monde parlait du samedi 30 juin comme une deadline impérative, le Paris Saint-Germain ayant besoin de vendre le défenseur espagnol pour finir de répondre aux exigences du fair-play financier. Mais nous sommes le 1er juillet, et la fumée blanche n'est pas arrivée en provenance du Pays Basque, ce qui forcément suscite quelques interrogations du côté de certains supporters du PSG, inquiets pour les éventuelles conséquences de ce retard.

Mais selon les médias espagnols, tout cela s'explique facilement. En effet, Yuri Berchiche aurait bel et bien signé samedi son nouveau contrat avec l'Atletico Bilbao, mais ce contrat doit encore être validé par le passage d'une visite médicale. Tout s'étant joué samedi, le défenseur devrait passer ce contrôle indispensable pour valider le contrat dès le début de la semaine, ce qui permettra ensuite au Paris Saint-Germain d'officialiser le départ de Berchiche, et le gros chèque qui en contrepartie entrera dans ses caisses. Pour ce transfert, on évoque un montant de 24ME, ce qui sera une belle affaire, le joueur ayant été acheté l'été dernier pour 16ME à la Real Sociedad.