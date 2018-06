PSG : Berchiche annoncé samedi à Bilbao, l'UEFA va adorer

Dans : PSG, Mercato.

Invité de manière très prononcée à effectuer quelques ventes pour équilibrer ses finances avant la fin de l’exercice comptable, le PSG est en passe d’accomplir ce petit pari.

Les départs de Pastore et Edouard ont déjà été enregistrés, et celui de Yuri Berchiche est le prochain sur la liste. Mais les jours passent et la date du 30 juin approche. Tout proche de Bilbao depuis quelques jours déjà, le latéral gauche espagnol n’a toutefois toujours pas signé.

ESPN dévoile de nouveaux détails de ce transfert dont l’issue ne fait plus aucun doute. Le club basque lâchera 20 ME pour récupérer l’ancien de la Sociedad, avec la possibilité pour Paris de récupérer jusqu’à 5 ME de bonus. Et le média sportif de préciser que Berchiche doit arriver ce samedi à Bilbao, soit le 30 juin, afin de finaliser sa visite médicale puis son transfert. C’est ce qui s’appelle du timing, même si le PSG a forcément du faire un peu accélérer les choses pour que tout colle avec les exigences de l’UEFA.