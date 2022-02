PSG : Benzema et Kimpembe, attention danger !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'ombre plane de plus en plus sur la participation de Karim Benzema au choc PSG-Real Madrid de mardi soir. Meilleur buteur de Liga, son absence constituerait une perte non négligeable pour les Merengues mais une aubaine pour le PSG et Presnel Kimpembe.

Quand Karim Benzema grimace, c'est tout Madrid qui tremble tant l'attaquant français est devenu le patron de l'équipe depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Auteur de 17 buts en Liga, il est le meilleur buteur du championnat, du club et porte une attaque qui n'a pas le même visage avec ou sans lui. Pour preuve, les difficultés des Merengues à marquer face à Grenade le week-end dernier. Le son de cloche est bien différent au PSG évidemment. Sans le fêter outrageusement, un forfait de Benzema mardi soir soulagerait les Parisiens bien conscients de son potentiel. Presnel Kimpembe serait en tout cas plus détendu.

Presnel Kimpembe admet craindre Karim Benzema

Le défenseur central du PSG connaît bien Benzema pour le côtoyer en Equipe de France et être même proche de l'attaquant madrilène. Si Karim Benzema jouait, il devrait croiser le fer avec Presnel Kimpembe avec un match dans le match sur le terrain entre les deux hommes. Une possibilité qui n'enchante pas le défenseur parisien qui connaît et craint le talent du Merengue.

« Pour moi c’est compliqué de jouer contre Karim (Benzema), parce que c’est quelqu’un qui est très très intelligent dans ses déplacements, dans ses touches de balle. Il esquive toujours les duels. C’est quelqu’un qui a toujours un petit temps d’avance. Pour défendre contre des gens comme ça, il faut soit anticiper, soit être là tout de suite quand il touche le ballon », a t-il affirmé sur RMC. Un duel difficile qui sera toutefois facilité, quoi qu'il arrive, par le manque de rythme voire l'affaiblissement physique de Benzema qui est écarté des terrains depuis le 23 janvier dernier.