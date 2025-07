PSG ‍: Benfica lâche 11 ME pour un indésirable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour de son prêt à Aston Villa, Marco Asensio ne va pas s’éterniser au PSG. Le club parisien lui cherche une porte de sortie et le Benfica Lisbonne a manifesté son intérêt selon la presse portugaise.

Malgré un prêt correct à Aston Villa, où il a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive lors de la seconde partie de saison dernière, Marco Asensio n’a pas été conservé par Unai Emery. Le club anglais a fait le choix de ne pas se positionner pour recruter définitivement le milieu offensif espagnol, qui a donc fait son retour au Paris Saint-Germain cet été. Un coup dur pour le champion d’Europe en titre, qui souhaite se séparer de son joueur, à qui il reste encore une année de contrat.

Le PSG bloque les départs de Skriniar et Asensio https://t.co/wvqsj09yGY — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2025

Les discussions étaient avancées avec Fenerbahçe, mais aucun accord n’a finalement été trouvé entre le PSG et le club turc pour le transfert du champion du monde 2010. Une aubaine pour le Benfica Lisbonne, qui souhaite s’offrir un joueur de ce profil pour remplacer Angel Di Maria et qui a manifesté un réel intérêt pour Marco Asensio selon la chaîne de télévision portugaise CM TV. Une offre de 11 millions d’euros aurait même été transmise par le club de Lisbonne au Paris Saint-Germain pour tenter de rafler la mise. Les deux clubs entretiennent de bonnes relations, comme le prouve le prêt de Renato Sanches à Benfica la saison dernière, et les Lisboètes espèrent en profiter pour trouver un accord raisonnable avec le PSG.

Benfica est très chaud sur Asensio

A un an de la fin du contrat de Marco Asensio, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas vraiment d’intérêt à se montrer trop gourmands, d’autant que l’ancien joueur du Real Madrid était arrivé libre il y a deux ans et qu’il perçoit un imposant salaire dans la capitale. Son départ serait donc le bienvenu, mais la question va être de savoir si le joueur sera enclin à poursuivre sa carrière au Portugal, lui qui avait donné son accord au Fenerbahçe pour rejoindre la Turquie. Affaire à suivre, mais cet intérêt portugais démontre la belle cote de Marco Asensio sur le marché, preuve que le prêt à Aston Villa l’hiver dernier n’était pas une mauvaise idée.