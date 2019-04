PSG : Ben Arfa jure que Rabiot fera lui aussi pleurer Al-Khelaifi

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, Rennes.

Les retrouvailles entre Hatem Ben Arfa et Nasser Al-Khelaifi ont été polaires samedi au Stade de France et encore plus lors de la remise de la Coupe de France et des médailles aux joueurs du Stade Rennais. Le joueur du club breton, qui n'a pas oublié sa longue mise à l'écart au Paris Saint-Germain a glissé un petit mot à son ancien président, et visiblement cela n'a pas été pour lui dire du bien. Même s'il a tourné la page du PSG, Hatem Ben Arfa était remonté comme une pendule et il a tenu à le faire savoir.

Pour HBA, le Paris SG n'a pas fini de souffrir avec des joueurs revanchards et Ben Arfa d'évoquer le cas d'Adrien Rabiot. « On a fait une remontada. Mais ils ont l’habitude. Ça a été très compliqué pour moi avec le PSG. Tout revient un jour comme je l’ai dit au président. Il faut respecter l’humain. Quand tu ne respectes pas l’humain, à un moment donné, tu le paies. Un jour, Adrien Rabiot reviendra avec une équipe et il leur fera mal aussi parce que c’est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. Je n’ai rien contre le PSG. J’aime ce club, depuis tout petit. Je parle de l’institution, des personnes qui dirigent. Encore une fois, il faut respecter l’humain », a fait remarquer le joueur du Stade Rennais, qui n'a pas digéré son passage au Paris Saint-Germain, club avec qui il est toujours en procès pour une histoire de gros sous.