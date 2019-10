PSG : Ben Arfa fixe un rendez-vous à 8 ME à Al-Khelaïfi !

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours sans club, Hatem Ben Arfa va retrouver le Paris Saint-Germain. Pas pour y intégrer l’effectif de Thomas Tuchel, bien au contraire.

Mais pour réclamer entre 7 et 8 ME à son ancien employeur, qu’il a quitté en 2018. En effet, les deux parties ont rendez-vous mercredi au Conseil des Prud’hommes à Paris. L’ancien Parisien, également passé par Rennes depuis, souhaite faire valoir ses droits sur plusieurs points selon RMC, dont son absence au Qatar qu’il avait justifié par un certificat médical que le club a jugé irrecevable.

De plus, HBA reproche à Nasser Al-Khelaïfi le non-paiement de sa prime d’éthique, sa mise à l’écart injustifiée (selon lui) pendant 15 mois ayant impliqué un manque à gagner au niveau des primes et un harcèlement moral dont il estime avoir été victime durant son passage au Paris Saint-Germain. C’est pour toutes ces raisons qu’Hatem Ben Arfa, un temps annoncé dans le viseur de plusieurs clubs espagnols mais toujours libre de tout contrat à ce jour, réclame une somme comprise entre 7 et 8 ME au Paris Saint-Germain. Nul doute que du côté du club champion de France, les avocats ont préparé un dossier en béton pour ne pas verser un centime à Ben Arfa…