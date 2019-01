PSG : Ben Arfa arrive à Paris avec une facture de 100.000 euros à la main !

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Hatem Ben Arfa avait probablement noté depuis longtemps la date du dimanche 27 janvier 2019 sur son agenda, puisqu'il aura l'occasion de fouler la pelouse du Parc des Princes, ce qui ne lui était plus arrivé lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Mis au placard pendant un an par les dirigeants du PSG, c'est avec Rennes que Ben Arfa va donc faire ce come-back dans le cadre de l'ultime match de la 22e journée de Ligue 1.

Si le joueur rennais de 31 ans n'a laissé que des bons souvenirs au sein du vestiaire du Paris SG, on n'en dira pas autant chez les dirigeants du club de la capitale. Et les choses ne sont pas encore totalement réglées, puisqu'Hatem Ben Arfa réclame toujours une prime de près de 100.000 euros que le PSG ne lui a pas versée. Ce bonus était lié à une participation au stage au Qatar que les joueurs parisiens avaient fait la saison passée, mais que Ben Arfa avait raté au motif qu'il était malade. Pour Nasser Al-Khelaifi, cette raison est bidon et le président du Paris Saint-Germain a fermement refusé que le joueur touche la prime. Résultat, l'affaire est toujours en cours explique ce dimanche Le Parisien, et Hatem Ben Arfa, via son avocat, envisage désormais de se tourner vers les prud'hommes pour réclamer ce bonus.