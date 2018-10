PSG - Belgrade truqué ? « Un énorme mensonge » ou un comportement « très con »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Questionné sur les soupçons de trucage du match de Ligue des Champions entre le PSG et l'Étoile Rouge Belgrade (6-1), Dusan Savic a vraiment du mal à croire à cette affaire...

Trop gros pour être vrai. C'est avec cet adage que les suiveurs de l'Etoile Rouge ont pris les révélations selon lesquelles un haut dirigeant de Belgrade aurait parié, avec des complices, cinq millions d'euros sur la défaite de son équipe par cinq buts d'écart contre le Paris Saint-Germain en C1. En effet, d'après Dusan Savic, cette enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier et confiée au service central des courses et jeux de la police judiciaire n'a tout simplement ni queue ni tête.

« Quand j’ai entendu parler de cette affaire, j’ai rigolé, comme tous les supporters. Je n’en ai pas encore parlé avec mon fils. Mais venir avec 5 ME… Il faut sortir d’un asile pour accepter ça, ou être très con. Et il n’y a pas de cons à l’Étoile Rouge. C’est inimaginable ! On peut envisager un trucage dans des petits matchs ou dans des petits clubs, mais un ancien champion d’Europe qui joue la C1… Selon moi, c’est un énorme mensonge raconté par quelqu’un qui n’aime pas l’Étoile Rouge et qui est jaloux de ses résultats », a balancé, dans L’Equipe, l'ancien attaquant serbe et père du capitaine Vujadin, qui ne croit donc pas du tout à un pari truqué, surtout qu'il estime que ce fameux « informateur », pourtant jugé crédible par l'UEFA, cherche surtout à porter préjudice à l'Etoile Rouge...