Selon un journaliste roumain, du côté des arbitres du match PSG-Basaksehir on affirme que des membres du club d'Istanbul ont eux des propos injurieux à l'encontre des officiels pendant l'incident de mardi.

Journaliste qui travaille notamment pour le Guardian, FourTwoTwo, World Soccer, et qui vote au nom de la Roumanie lors du Ballon d’Or, Emanuel Rosu n’est pas vraiment un habitué du buzz. Et ce mercredi, si Emanuel Rosu fait parler de lui c’est qu’il s’est entretenu avec une source très proche des arbitres roumains qui officiaient lors du match PSG-Basaksehir, mardi soir au Parc des Princes. Et son compatriote lui a apporté des informations plus précises sur la séquence qui a abouti à la fin prématurée de cette rencontre et au dérapage raciste d’un des arbitres.

« Les arbitres roumains affirment que Webo les a appelés « gitans » dès la deuxième minute, ce qui explique le « ce n’est pas possible d’agir comme cela » entendu lors des échanges (…) Sur l’enregistrement on entend quelqu’un derrière qui dit « dans mon pays, les Roumains sont des gitans », et les arbitres se sont aussi plaints de ces propos racistes », explique le journaliste, qui ne dédouane pas les officiels, mais souhaite que tout le monde puisse faire face à la réalité des événements intervenus sur le bord du terrain dans une séquence totalement confuse. Et cela d'autant plus que désormais des doutes existent aussi sur l'identité de l'arbitre qui a tenu des propos racistes à l'encontre de l'entraîneur adjoint du club d'Istanbul.

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t