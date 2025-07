PSG ‍: Barcola ouvre la porte à un départ

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato estival promet d'être bouillant au PSG. Le club de la capitale attend la fin de la Coupe du monde des clubs pour passer la vitesse supérieure.

Le Paris Saint-Germain espère clôturer sa saison de la meilleure des manières en remportant la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Une fois la compétition terminée, les champions d'Europe pourront se concentrer pleinement sur leur mercato estival. Luis Campos ne manquera pas de travail. Luis Enrique veut des renforts bien ciblés et il n'est jamais facile de trouver les perles rares. Pour ne rien arranger, le PSG pourrait faire face à l'assaut de certains clubs pour des joueurs phares de son effectif. Bradley Barcola est concerné.

Barcola, le PSG en danger ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Ces dernières heures, la presse espagnole indique en effet que le Bayern Munich est sur le point de proposer 100 millions d'euros aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour s'offrir Bradley Barcola. Un montant conséquent qui devrait néanmoins être inférieur à ce que veut le club de la capitale. Surtout que ce dernier souhaite plus que tout conserver l'ancien de l'OL. Mais qu'en est-il du joueur français ?

Le média espagnol Fichajes enfonce le clou et affirme qu'il est plus qu'ouvert à la possibilité de rejoindre le Bayern Munich. Le club bavarois offre une place de titulaire au Parisien, ce que ne peut pas encore lui promettre Luis Enrique. Le Bayern Munich croit plus que jamais en ses chances de recruter Bradley Barcola. Mais les champions d'Allemagne ont tout de même un plan B qui se nomme Luis Diaz. Une fois la Coupe du monde des clubs terminée, le Paris Saint-Germain devra se montrer clair dans le dossier Barcola. Le départ d'un tel joueur serait difficile à remplacer. S'il n'est pas toujours titulaire à Paris, l'international français a des statistiques très impressionnantes. Et le club francilien envisage de lui faire une belle proposition de prolongation de contrat pour le convaincre de rester.