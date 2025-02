PSG ‍: Barcola menacé par Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG devait forcément bouleverser la composition d'équipe de Luis Enrique. Positionné à gauche, le Géorgien a pris la place de Bradley Barcola. L'ancien lyonnais doit-il s'inquiéter ?

Aucun attaquant ou presque du Paris Saint-Germain n'est assuré d'une place de titulaire en ce moment. L'équipe parisienne est irrésistible et les buts s'accumulent. Derrière un étincelant Ousmane Dembélé, la hiérarchie en attaque est plus floue. Désiré Doué est en forme, Bradley Barcola est une valeur sûre, Kang-In Lee est apprécié de Luis Enrique et Gonçalo Ramos demeure le seul pur avant-centre de ce petit groupe. Pour ne rien arranger, Kvaratskhelia est arrivé de Naples cet hiver avec un statut et une grosse ambition. Acheté 70 millions d'euros, le Géorgien a été placé dans les meilleures conditions par l'entraîneur du PSG.

Barcola exilé à droite avec Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia a surtout évolué à sa position préférentielle avec le PSG, à savoir sur le côté gauche de l'attaque. Une place normalement attribuée à Bradley Barcola depuis quelques mois. Comme le souligne L'Equipe, l'ancien joueur de l'OL joue désormais à droite quand son coéquipier géorgien est sur le terrain. Un changement légèrement défavorable mais rien d'alarmant selon le quotidien sportif français.

Kvaratskhelia au PSG, c'était bien un coup de génie https://t.co/yJ02aitfTl — Foot01.com (@Foot01_com) February 8, 2025

« Il était évident, vu le profil de Barcola, son apprentissage en Ligue 1 sur la droite avec Lyon, et le goût de Luis Enrique pour la polyvalence, que le coach du PSG allait explorer les possibilités de l’attaquant international de ce côté-là. Il est tout aussi évident que Luis Enrique cherche à faciliter l’intégration de Khvicha Kvaratskhelia en le laissant sur son côté le plus naturel », écrit-il dans un article. Barcola n'est donc pas sanctionné et il peut encore lorgner sur le côté gauche. En effet, il est prévu que l'ancien gone ne débute pas à droite contre Brest mardi selon L'Equipe. En plus, connaissant Luis Enrique, de nouvelles permutations chez ses attaquants ne sont pas exclues.