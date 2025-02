Kvaratskhelia au PSG, c'était bien un coup de génie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'unique renfort du PSG au mercato d'hiver a démontré en une seule action, vendredi contre Monaco, que Paris avait fait le bon choix en dépensant 70 millions d'euros pour le faire venir de Monaco.

Le football professionnel est violent, et l'attaquant géorgien l'avait bien compris puisqu'après seulement quelques matchs, certains remettaient déjà en cause le choix fait pas Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de dépenser 70ME afin de recruter le joueur de Naples. Validé par Luis Enrique, ce transfert de Khvicha Kvaratskhelia était une erreur de plus lançaient certains perfides consultants. Mais, lors de la victoire du PSG contre Monaco (4-1), et en quelques secondes, le joueur géorgien a tout fait basculer, faisant exploser de bonheur le Parc des Princes et taire les critiques. C'est évidemment son but, et sa pause, qui a envoyé au tapis deux joueurs monégasques, avant de tromper le gardien de l'ASM, que Kvaratskhelia a retourné l'opinion.

Kvara c'est un cador de plus au PSG

L'inspiration géniale de Khvicha Kvaratskhelia lui vaut désormais toutes les louanges, et plus personne n'osera vraiment critiquer le Paris Saint-Germain suite à cet investissement record. Ce samedi, l'international géorgien peut lire la presse avec le sourire, il n'est finalement pas une erreur de casting. « C’est pour ce genre de but que le PSG a décidé de recruter le Géorgien cet hiver. Son action, tout en finesse et en technique, achevée du pied gauche est un bijou réservé à la caste des grands. Sa première période avait mis en lumière son déchet et son manque de vitesse, mais quand il joue dans le bon tempo, ce qu’il a fait quand il est passé dans l’axe, il est une vraie plus-value », explique Adrien Chantegrelet, dans Le Parisien.

Pour le quotidien sportif, on estime que l'ancien joueur du Napoli a trouvé ses marques : « Une quatrième titularisation et un premier but pour le Géorgien sur une sublime feinte qui a laissé Mawissa au sol (54e). Tout n'a pas été parfait, mais le néo-Parisien s'est montré déjà bien plus implanté dans le jeu des siens. Il aura fait les trois postes offensifs, mais on l'a vu plus à l'aise dans l'axe. » Quoi qu'il en soit, se confiant au micro de DAZN, Khvicha Kvaratskhelia a reconnu que ce but le soulageait d'un énorme poids : « C'est le meilleur sentiment, de marquer comme cela devant ces supporters incroyables. Je voulais que cela arrive vite. J'ai travaillé dur pour marquer ce premier but, je dois continuer à travailler pour marquer plus pour cette équipe. Tout le monde me traite bien, je suis très fier et heureux d'être dans cette équipe. » L'ère Kava commence au PSG.