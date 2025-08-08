PSG ‍: Barcola est déjà une star à Liverpool

Dans : PSG.

Convoité par Liverpool, Bradley Barcola possède une sacrée cote en Angleterre. Outre-manche, l’ailier du Paris Saint-Germain est déjà considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde.

Après le Bayern Munich il y a quelques semaines, c’est Liverpool qui s’intéresse à Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain pourrait envisager le départ de son ailier pour une somme supérieure à 100 millions d’euros. Il n’y a absolument rien de concret pour le moment. Mais la rumeur fait déjà saliver les observateurs des Reds. A commencer par le journaliste Dave Hendrick qui conseille vivement au champion d’Angleterre de miser sur le Français au détriment du Madrilène Rodrygo.

Barcola préféré à Rodrygo

« Selon moi, Bradley Barcola est l'un des tout meilleurs ailiers gauches au monde, comme Rodrygo. Personnellement, je préférerais Bradley Barcola, a tranché le spécialiste dans le Daily Red Podcast. Je pense que c'est vraiment un joueur spécial. Je sais que les gens parlent de son manque d'efficacité, du fait qu'il rate des occasions. Mais le gamin est absolument monstrueux. Il a 22 ans, il aura 23 ans début septembre, et si vous regardez la saison qu'il vient de réaliser… Il n'a pas toujours été un titulaire indiscutable au PSG. Mais il a été l'un des meilleurs joueurs en Europe. Il a été essentiel dans leur titre européen. Et il l'a fait en jouant à droite, à gauche et dans l'axe. »

« Si l'on pouvait lui confier un rôle important sur le côté gauche, je pense qu'il serait véritablement le meilleur ailier gauche de Premier League, et de loin. (…) Il compte 21 buts et 21 passes décisives en à peu près 4 000 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Il compte 14 buts et 11 passes décisives en championnat en à peine 2 200 minutes, le tout en jouant à différentes positions. Je ne sais pas si l'on peut vraiment recruter Bradley Barcola. Le PSG n'a pas l'air vendeur. Mais c'est clairement un meilleur joueur que Cody (Gakpo) donc il améliorerait l'équipe », a estimé le journaliste.