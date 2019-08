PSG : Barcelone en furie, l'Emir du Qatar joue avec Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans l'incroyable feuilleton Neymar, qui mérite clairement sa série sur Netflix, on commence à sérieusement s'agacer du côté du FC Barcelone. Car si les médias catalans ont pensé que le retour de la star brésilienne du Paris allait être une simple formalité, ils ont désormais compris que si Neymar était déterminé à revenir au Barça, l'Emir du Qatar, seul maître dans ce dossier, était lui décidé à faire zéro cadeau au joueur qu'il a fait venir pour 222ME il y a deux ans. Et on l'a compris dans les dossiers Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa, quand le Qatar décide quelque chose, il est impossible de le faire changer d'avis.

Ce jeudi, Sport et le Mundo Deportivo dénoncent simultanément l'attitude du Paris Saint-Germain, reprochant au club de la capitale de prendre un malin plaisir à refuser toutes les propositions du FC Barcelone, tout cela pour offrir Neymar sur un plateau au Real Madrid. Sport affirme ainsi que Nasser Al-Khelaifi avait donné, en fin de semaine passée, son accord à un prêt avec option d'achat obligatoire de Neymar au Barça, avant de refuser tout cela 48 heures plus tard. Le PSG étant même accusé de faire des « requêtes bizarres » concernant une éventuelle opération. Autrement dit, le club catalan ne digère pas que Paris lui résiste tant que cela sur le dossier Neymar, tout comme il n'avait pas digéré de voir le Brésilien partir il y a deux ans. C'est la vie.