PSG : Barcelone dégaine et lâche 170 ME pour Neymar !

Comme indiqué par ailleurs, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone négocient actuellement à Paris l’éventuel transfert de Neymar.

Le joueur désire plus que tout rejoindre la Catalogne mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé. Néanmoins selon Le Parisien, il n’est pas impossible que les positions des deux clubs se rapprochent au cours des prochaines heures. Car pour le média francilien, une offre ferme a été soumise par le FC Barcelone à Leonardo, alors que contrairement à ce qu’il s’est dit en Espagne, le président Nasser Al-Khelaïfi ne participe pas à ce rendez-vous.

Pour le média, le FC Barcelone a officiellement proposé la somme de 170 ME, payable en deux fois, au Paris Saint-Germain pour le transfert de l’international brésilien. A cette heure, la direction du PSG n’a toujours pas dit oui mais désormais, les deux clubs semblent au moins s’entendre sur le fait qu’il s’agira d’un transfert sec avec uniquement de l’argent, et non des joueurs en échange. D’autant que les Catalans susceptibles d’intéresser Paris, à savoir Nelson Semedo et Ousmane Dembélé, ont émis le souhait de poursuivre leur carrière en Espagne et ne souhaitent donc pas rejoindre Paris…