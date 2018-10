PSG : Barça-Real, la vraie raison du retard de Rabiot et Mbappé ?

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Remplaçants contre l’Olympique de Marseille dimanche soir, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot ont été sanctionnés par Thomas Tuchel en raison d’un retard des deux joueurs à la causerie. Et au lendemain du match, on en sait plus sur les raisons de ce bug de timing. Selon RMC Sport, les deux internationaux français étaient occupés à regarder le Clasico, le vrai… entre le Barça et le Real Madrid.

« En les voyant arriver en retard, le technicien allemand a décidé de les sanctionner en les ôtant de son onze de départ, d'où les titularisations de Julian Draxler et Eric Choupo-Moting. A noter que la famille de Kylian Mbappé était à l'hôtel des joueurs et suivait le match » explique le média, qui précise par ailleurs que l’intervention de Gianluigi Buffon dans ce dossier a été salutaire. « Gianluigi Buffon a beaucoup discuté avec le champion du monde avant le coup d'envoi. Une intervention salutaire de la part du légendaire gardien, qui est parvenu à calmer et raisonner le jeune buteur, très énervé par la décision de Thomas Tuchel ». Finalement, tout s’est bien terminé avec le but décisif du n°7 de Paris au Vélodrome. Mais tout n’était pas gagné d’avance…