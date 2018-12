PSG : Avec un Neymar en feu, Rothen s’enflamme et rêve de C1

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A l’image de sa prestation face à Liverpool (2-1), Neymar a encore brillé face à l’Etoile Rouge de Belgrade (1-4) mardi en Ligue des Champions.

En tant que leader technique, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a pris ses responsabilités. Le Brésilien a été dans tous les bons coups, notamment sur son joli but en solitaire. Sans oublier ses replis défensifs et sa sérénité malgré l’agressivité des Serbes. Cela valait bien les félicitations de Jérôme Rothen qui l’a élu homme du match. Et qui imagine déjà les Parisiens avancer dans la compétition avec un Neymar de gala.

« Il a été incroyable en première mi-temps. Alors il a eu certes un peu plus de déchet en début de deuxième mi-temps mais après c’était un récital ! Même sur la fin de match, il a été très calme et a beaucoup aidé sur les replis défensifs. On lui a souvent reproché de jouer la carotte, là cela n’a pas été le cas, a commenté le consultant de RMC Sport. C’est vraiment un patron ! Je suis content de sa prestation ! Je le défends depuis son arrivée au PSG, je pense que c’est un joueur tellement formidable ! Il excelle en ce moment. Si Paris veut aller loin en Ligue des Champions, ce qui est trop tôt pour l’affirmer, ils auront besoin d’un grand Neymar pour y arriver. » Grâce à l'ancien Barcelonais, l'optimisme est de retour dans la capitale.