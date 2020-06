PSG : Avec Thiago Silva, il veut faire pleurer les buteurs de PL

Dans : PSG.

En discussions avec le directeur sportif Leonardo, Thiago Silva ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat qui expire bientôt. Le défenseur central du Paris Saint-Germain envisage donc un départ, pourquoi pas en Angleterre ?

Thiago Silva n’a pas totalement perdu l’espoir de rester au Paris Saint-Germain. En fin de contrat, le défenseur central de 35 ans négocie une prolongation avec Leonardo, nous apprend Foot Mercato. Le directeur sportif serait prêt à lui offrir un bail d’une saison, plus une deuxième en option. Le problème, c’est que le dirigeant souhaite baisser son salaire à 14 M€ par an, et les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur la rémunération du joueur. Du coup, le capitaine parisien, qui donne la priorité au club francilien, regarde aussi ailleurs pour son avenir.

On parle beaucoup d’un possible retour au Milan AC. Mais d’après nos confrères, Thiago Silva plaît aussi en Angleterre. Surtout du côté d’Everton où le manager Carlo Ancelotti a eu le Brésilien sous ses ordres à Milan puis à Paris. Le coach italien a donc contacté l’international auriverde qu’il devra convaincre de baisser son salaire incompatible avec la grille des Toffees. A noter qu’un autre pensionnaire de Premier League, dont le nom n’a pas filtré, serait également intéressé par « O Monstro ». Reste à savoir si le championnat anglais correspondrait au profil d’un Thiago Silva réputé timide, pour ne pas dire peureux…