PSG : Avec Tapie ou Aulas, Paris serait mieux protégé

Dans : PSG, Coupe de France, Ligue 1.

Invité à s'exprimer sur la nouvelle polémique qui touche le Paris Saint-Germain, Didier Roustan a tenu à prendre la défense des Franciliens.

« Ils ne font que pleurer, on ne peut pas les toucher ! On va voir à Manchester s’ils ne se font pas soulever… Il a raison Laurey ». Depuis mercredi soir, et la défaite de son équipe de Villefranche face au club de la capitale en Coupe de France (0-3 ap), Alain Pochat est plongé au cœur d'un bad buzz. Quelques jours après la sortie fracassante de l'entraîneur de Strasbourg, l'équipe contre laquelle Neymar s'est re-blessé gravement au pied droit, le coach de la formation de National en a rajouté une couche sur l'attitude des Parisiens. Une critique pas forcément au goût de Didier Roustan.

« Tu as quelqu’un qui est énervé, frustré, il n’a pas une bonne réaction. C’est épidermique. Il cherche la faille parce qu’il est énervé. C’est la facilité de dire ça par rapport au débat qui a eu lieu. Ce n’est pas la peine de s’attarder. Il a trouvé ce truc là, d’autres le feront. Mais il y a eu le coup de Fekir, le coup de Niang, là ils s’en prennent aussi… Ce n’est pas qu’il faille protéger le PSG, mais l’arbitrer normalement. Je trouve que les arbitres sont relax avec le PSG et laisse faire… Tu peux te faire un peu latter quand tu es un joueur du PSG. L’OM de Tapie ou l’OL de Aulas, il se prend le tacle de Niang, ou si c’est un Parisien qui fait la même faute sur Fekir, sans exclusion derrière… Mon Dieu ! Tu vas les entendre hurler comme des putois jusqu’à la fin de la nuit ! », a lancé, sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste, qui pense donc que le PSG a raison de se plaindre auprès des instances, afin que ses meilleurs joueurs soient plus protégés par les arbitres.