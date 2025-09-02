PSG ‍: Avec Safonov, Zabarnyi a déjà fixé les limites

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Illia Zabarnyi accepte la cohabitation avec le Russe Matvey Safonov. Mais par respect pour son pays, le défenseur central ukrainien assure que leur relation ne dépassera pas le cadre professionnel.

Illia Zabarnyi et Matvey Safonov seront-ils un jour alignés ensemble au Paris Saint-Germain ? Aux yeux de Luis Enrique, le contexte géopolitique n’empêche pas la cohabitation entre l’Ukrainien et le Russe. L’entraîneur interrogé sur le sujet le mois dernier ouvrait la porte à un rapprochement entre ses deux joueurs.

« Le sport et particulièrement le football est la meilleure des manières pour avoir la capacité d'inclure des personnes et de faire de l'union, et non de la séparation, expliquait le coach espagnol en conférence de presse. Le sport et les personnes sont au-delà des compromis politiques ou des intérêts économiques des politiciens. » C’est en tout cas l’espoir de Luis Enrique. Mais comme on pouvait s’y attendre, Illia Zabarnyi ne voit pas les choses de la même manière. Pendant que la Russie continue d’attaquer son pays, le défenseur central assure que sa relation avec Matvey Safonov restera uniquement professionnelle.

Zabarnyi et Safonov ne seront pas amis

« Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans, a rappelé l’international ukrainien dans l’émission locale Football 360. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. La guerre continue, et je n'entretiens aucune relation avec les Russes. Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l'entraînement et je remplirai mes obligations envers le club. Pendant que la guerre continue, je soutiens pleinement l'isolement complet du football russe dans le monde. » Si les deux hommes adoptent un comportement respectueux et professionnel, le Paris Saint-Germain évitera tout de même de montrer un éventuel moment de complicité entre eux.