PSG : Avec Cavani, Leonardo met Tuchel dans une belle galère

Retenu au Paris Saint-Germain malgré ses envies d’ailleurs, Edinson Cavani va tenter de relancer la concurrence avec Mauro Icardi. Une situation toujours aussi délicate à gérer pour l’entraîneur Thomas Tuchel.

Le transfert avorté d’Edinson Cavani est-il réellement une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel ? Si l’Uruguayen avait été envoyé à l’Atlético Madrid, l’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait sûrement accueilli un autre attaquant pour le remplacer. Mais dans la mesure où le directeur sportif Leonardo a refusé les offres madrilènes, le technicien n’est pas débarrassé de la polémique concernant le statut du Matador, meilleur buteur de l’histoire du club et pourtant remplaçant derrière Mauro Icardi. La situation pourrait même devenir encore plus complexe selon Rolland Courbis, qui voit bien Cavani retrouver sa meilleure forme et compliquer les choix du coach.

« Ça va être difficile à gérer pour Cavani ? Et pour Tuchel alors ? Quand on voit le fantôme d’Icardi en ce moment, tu as un Cavani qui est adoré par tout le monde, qui va maintenant se retrousser les manches à l’entraînement, a prévenu le consultant de RMC. Si on parle de quatre joueurs offensifs, je suis désolé, mais si Cavani revient en forme, ça sera très compliqué pour Tuchel de ne pas le mettre. Comment Cavani pourrait revenir en forme ? En jouant un petit peu plus. Parce que si on insiste sur Icardi, alors que Cavani fait les efforts et possède un comportement exemplaire, cela va être compliqué. » Si l’attaquant prêté par l’Inter Milan ne retrouve pas rapidement son efficacité, la pression risque de s’accentuer sur Tuchel…