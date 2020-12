PSG : Avé César, le mystère de Neymar est levé

Dans : PSG.

Face à Basaksehir, Neymar a célébré son troisième but personnel en faisant deux C avec ses doigts. On sait désormais pourquoi, puisque la personne à qui cela était destiné a levé le mystère.

Neymar ne manque jamais une occasion de célébrer de manière originale ses buts, et cela a encore été le cas mercredi soir contre Basaksehir au Parc des Princes. Après avoir marqué son troisième but avec le Paris Saint-Germain face au club stambouliote, la star brésilienne a fait deux C avec ses mains, puis il a regroupé ses deux C afin de faire un cœur. Neymar n’ayant donné aucune explication à ce geste, certains ont voulu y voir un geste sentimental et peut-être le début d'une romance. Mais la réalité est bien différente, même si elle traduit l’amour de l’attaquant du PSG et de la Seleçao pour…un restaurant. En effet, il s’agissait d’apporter un soutien à un établissement italien de Paris que Neymar et ses coéquipiers fréquentaient lorsqu’il n’était pas fermé en raison du confinement, le César, d’où le double C. Un geste inventé par Medhi Abdelhadi, patron de ce restaurant installé près de la place de l’Etoile.

« Mehdi Abdelhedi apprécie d’autant plus cette « marque de soutien » à son métier, plombé par la crise sanitaire, qu’elle n’était pas évidente à glisser au milieu des manifestations symboliques contre le racisme. Mais le numéro 10 parisien le lui avait promis s’il marquait au moins deux buts », explique le Journal du Dimanche, qui précise que le patron du César, vient livrer au moins une fois par semaine une dizaine de joueurs du Paris Saint-Germain dont Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi ou bien encore Keylor Navas. Quoi qu’il en soit, le patron du restaurant italien a apprécié à sa juste valeur la célébration de Neymar, qui en contrepartie aura probablement droit à un apéritif gratuit ou le café offert.