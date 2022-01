PSG : Aubameyang bouleverse le mercato d'Icardi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre au mercato, la Juventus Turin avait coché le nom de Mauro Icardi. Mais le buteur du PSG n’est plus la priorité…

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain cette saison, Mauro Icardi était annoncé dans le viseur de la Juventus Turin depuis plusieurs semaines. Le club italien, qui pourrait perdre Alvaro Morata lors de ce mercato hivernal, songeait très fortement à faire revenir Mauro Icardi en Série A. Même s’il ne désire pas quitter le PSG à tout prix, l’international argentin était ouvert à un transfert à la Juventus Turin et des premiers contacts avaient été noués avec Wanda Nara en ce sens. Mais à en croire les récentes informations de Tuttosport, le dossier Mauro Icardi pourrait être brutalement bouleversé. En effet, le journal italien croit savoir que la Juventus Turin cible désormais Pierre-Emerick Aubameyang, écarté par Mikel Arteta pour raisons disciplinaires à Arsenal.

Aubameyang plutôt qu'Icardi à la Juve ?

Les Gunners ayant de bons résultats en dépit de l’absence de l’international gabonais, Arsenal ne devrait pas réintégrer Pierre-Emerick Aubameyang ou en tout cas n’en fera pas un titulaire lors de la seconde partie de saison. En ce sens, la Juventus Turin a flairé la bonne opportunité dans ce dossier et aimerait recruter l’attaquant ultra-rapide d’Arsenal. Sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2023, Pierre-Emerick Aubameyang verrait de son côté d’un bon œil un transfert à la Juventus Turin, qui lui permettrait de se relancer dans un club de top niveau européen et de découvrir par la même occasion un nouveau championnat. Reste maintenant pour la Juventus Turin et Arsenal de se mettre d’accord, ce qui pourrait être le plus compliqué dans la mesure où la Vieille Dame ne souhaiterait pas faire de folie lors de ce mercato d’hiver. De son côté, Arsenal ne fera pas de cadeau à la Juventus Turin et ne bradera pas Aubameyang en dépit de sa mise à l’écart du groupe professionnel par Mikel Arteta…