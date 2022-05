PSG : Au voleur, la France attaque Donnarumma

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir lors des Trophées UNFP, Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur gardien de la saison en Ligue 1. Une distinction qui fait polémique du côté des observateurs.

Le PSG a remporté pas mal de trophées ce dimanche soir lors des Trophées UNFP. Kylian Mbappé a notamment été élu meilleur joueur de la Ligue 1, quand Gianluigi Donnarumma s'est vu décerner le prix du meilleur gardien. Une récompense surprenante de la part de ses pairs, au vu des 17 petits matchs joués par le portier italien cette saison avec le PSG. En concurrence avec Keylor Navas, Donnarumma n'a qu'au final peu joué par rapport à ses principaux concurrents au titre de meilleur gardien. Pau Lopez (OM), Alban Lafont (Nantes), Matz Sels (Strasbourg) et Walter Benitez (Nice) ont en effet réalisé des saisons pleines avec leur club respectif. Selon certains observateurs, dont Vincent Duluc, le trophée remporté par Gianluigi Donnarumma n'est que le résultat du fait que la plupart des joueurs de Ligue 1... ne regardent pas assez les matchs.

Donnarumma récompensé, Vincent Duluc en colère

Sur son compte Twitter, le journaliste de L'Equipe n'a pu cacher sa frustration, indiquant dans un post : « L’élection de Donnarumma comme meilleur gardien de la L1 par les joueurs confirme qu’ils ne regardent pas les matches. Sinon, ils se seraient aperçus : 1., qu’il n’en avait même pas joué la moitié, et 2., qu’il ne méritait pas cette distinction ». Une sortie cinglante qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Le sentiment était partagé par certains de ses confrères comme Gilles Favard : « Donnarumma également un scandale ! », ou encore Nabil Djellit : « Donnarumma s'en sort bien. Je pense à Navas et à Alban Lafont... ». Cependant, plus de nuance était apportée par le journaliste Philippe Doucet, pas si choqué par le fait que Donnarumma ait été récompensé ce dimanche lors des Trophées UNFP : « Les joueurs ne regardent peut-être pas les matchs, mais ils les jouent ! Alors que les joueurs ne votent pas sur les critères du public ou des médias (les stats et Cie) ne me dérange pas. Leur vote est une information utile sur le ressenti des joueurs ». Concurrencé depuis son arrivée au PSG l'été dernier par Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma devrait bel et bien faire une saison complète lors du prochain exercice. En effet, selon les informations d'RMC, le PSG a décidé d'installer Donnarumma en numéro 1. Keylor Navas est donc invité à partir en cas d’offre satisfaisante.