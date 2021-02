PSG : Au Paris FC, le Bahreïn rêve de titiller le Qatar

Dans : PSG.

Entré dans le capital du Paris FC depuis l’été dernier, le Bahreïn se verrait bien embêter le Paris Saint-Germain des Qataris. Mais en a-t-il vraiment les moyens ?

Deux grands clubs dans la capitale française ? L’idée reste envisageable, surtout depuis l’arrivée du Bahreïn dans le capital du Paris FC. L’État a en effet investi 5 M€ pour 20% des parts du pensionnaire de Ligue 2. Et pourrait en miser davantage en cas de montée dans l’élite. Ce serait alors l’occasion de concurrencer le Paris Saint-Germain du Qatar, pays considéré comme le rival du Bahreïn. En effet, même si les deux nations n’ont pas du tout les mêmes moyens financiers, et que l’actionnaire du Paris FC compte bien rester minoritaire, la spécialiste en géopolitique dans le Golfe Clarence Rodriguez affirme que le Bahreïn se verrait bien concurrencer le PSG et son propriétaire.

« Le sentiment de détestation réciproque entre ces deux pays est ancré dans les mentalités de façon ancestrale, a confié la source de 20 Minutes. Il faudrait être bien naïf pour penser le contraire et ne pas faire le rapprochement avec l’investissement au Paris FC. Le Bahreïn veut se positionner face au Qatar, rivaliser sur le même terrain, sauf qu’ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. L’idée du Bahreïn c’est de se positionner dans la sphère géopolitico-sportive française, mais je ne crois pas en revanche que le but du régime des Khalifa soit de damer le pion au Qatar. Disons que s’ils peuvent les embêter, ça sera déjà ça de pris. Il est quand même possible que ça les amuse un peu de venir jouer sur le terrain du Qatar. » Pour rappel, le Paris FC occupe actuellement la sixième place de Ligue 2.