PSG : Au mercato aussi, Icardi a tout perdu

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Resté sur le banc contre le Real Madrid (1-0) mardi en Ligue des Champions, Mauro Icardi n'entre pas toujours dans les rotations de l’entraîneur Mauricio Pochettino. L’attaquant du Paris Saint-Germain attend sûrement le mercato avec impatience. Mais pour le moment, aucune piste concrète ne se démarque.

Pour Mauro Icardi, le retour de blessure de Neymar n’est pas du tout une bonne nouvelle. Les deux joueurs n’évoluent pas au même poste. Mais la guérison du Brésilien ne fait qu’embouteiller encore un peu plus le secteur offensif du Paris Saint-Germain. La preuve, l’attaquant qui fête ses 29 ans ce samedi a passé l’intégralité du match contre le Real Madrid sur le banc des remplaçants. Avec un peu de chance, l’entraîneur Mauricio Pochettino lui offrira peut-être quelques minutes de jeu à Nantes ce samedi soir en guise de cadeau d’anniversaire.

Mais nul doute qu’un buteur de son calibre attend beaucoup plus que les miettes éventuellement laissées par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Dans cette situation, on peut imaginer que Mauro Icardi attend déjà le mercato estival avec impatience. Ce sera peut-être enfin l’occasion pour lui de se relancer au sein d’une équipe qui lui accordera un rôle majeur. En tout cas, l’Argentin se verrait bien revenir en Italie. Mais encore faudrait-il qu’un pensionnaire de Serie A soit en mesure de l’accueillir.

Durant le mercato d'hiver, Mauro Icardi a été proposé par le PSG à Arsenal. Le club a refusé indiquant qu'il ne comptait pas recruter hors des trois cibles potentielles (Isak, Vlahovic et Calvert-Lewin). [The Athletic] pic.twitter.com/erxhaN1k2W — Arsenal French Club (@FrenchAFC) February 15, 2022

Pendant des années, la Juventus Turin a tenté de le recruter, sans succès. Mais après l’arrivée de Dusan Vlahovic pour 75 millions d’euros, la Vieille Dame ne reviendra sûrement pas à la charge, prévient Calciomercato. Pas plus que la Roma, intéressée l’été dernier avant la signature de l’Anglais Tammy Abraham. Quant au Milan AC, le salaire du Parisien n’est absolument pas compatible avec la politique des Rossoneri. Rien de très encourageant pour l’ancien joueur de l’Inter Milan, ni pour le Paris Saint-Germain qui se débarrasserait volontiers de son indésirable.