PSG : Au bord des larmes, Neymar rend un hommage XXL à Messi

Il y a un an et demi maintenant, Neymar décidait de quitter le FC Barcelone afin de sortir de l’ombre de Lionel Messi. Il faut dire que l’international argentin prend de la place et attire la lumière en Catalogne, ce qui avait fini par lasser Neymar et ses ambitions de Ballon d’Or. Cela étant, la star du PSG est un grand ami de Lionel Messi. Et dans une interview accordée à l’émission Esporte Espetacular, diffusée sur le réseau de télévision Globo, Neymar a rendu un vibrant hommage au n°10 du Barça.

« C’est une histoire que je raconte à tout le monde. Au moment où j’avais le plus besoin de soutien, l’homme de l’équipe, le meilleur du monde, est venu et m’a donné de l’amour. Un possible appel du pied de Messi pour me faire revenir au Barça ? C’est difficile. Pour être sincère, c’est très difficile parce que Leo a été un gars très spécial pour moi à Barcelone » a confié, ému et au bord des larmes, le meneur de jeu brésilien du Paris Saint-Germain. La preuve s’il en fallait une que son amitié avec Léo Messi mais également avec Luis Suarez est bien réelle, eux qui formaient la « MSN » à l’époque au Barça.