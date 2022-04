PSG : Attaqué au Brésil, Neymar va encore déprimer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau performant avec la Seleção, Neymar n’a pas remis tout le monde d’accord au Brésil. Le consultant Walter Casagrande continue de s’en prendre au Parisien qu’il accuse d’avoir freiné sa carrière en rejoignant la capitale française.

Dans le viseur des supporters du Paris Saint-Germain, Neymar s’est offert une bouffée d’oxygène en sélection. L’attaquant de la Seleção, buteur contre le Chili (4-0) la semaine dernière, a eu droit à une belle ovation du Maracaña. Mais le joueur le plus cher de l’histoire du football est vite redescendu sur terre. La trêve internationale à peine terminée, le consultant Walter Casagrande, grand détracteur de Neymar, a de nouveau attaqué sa cible.

Neymar provoque un penalty et le transforme dans un Maracana chaud bouillant 1-0, 42eme #BRACHI pic.twitter.com/BIgMwsiIWK — Eric Frosio (@froz91) March 25, 2022

« J'ai toujours dit que Neymar, malgré son nombre de matchs et de buts, n'a jamais été déterminant en sélection, a écrit l’ancien international auriverde pour Globoesporte. Dans l'ère Neymar, le Brésil n'a gagné qu'une Coupe des Confédérations. Et la seule Copa América qu'ils ont gagnée, c'était ici au Brésil en 2019, et il n'avait même pas joué. Neymar traverse une très mauvaise période, il est critiqué en France et dans le reste de l'Europe. Je continue de penser qu'il a un comportement puéril, qu'il est gâté et sans objectif clair. »

« C'était un top joueur quand il est apparu à Santos, même lorsqu'il était très jeune, il a réalisé des matchs et marqué des buts mémorables. Il a été un grand second de Lionel Messi à Barcelone, sa meilleure période en Europe. Mais quand il a décidé de partir au Paris Saint-Germain, c'était terminé. Il a eu plusieurs blessures, et l'on ne peut pas dire que cela n'a rien à voir avec son comportement au quotidien. Il a perdu son explosivité et son accélération. A cause de cela, sa capacité de dribble a diminué », a regretté Walter Casagrande, sans pitié pour son compatriote sensible aux critiques.